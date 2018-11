Verrati u arrestua për ngasje në gjendje të dehur

Mesfushori italian, Marco Verrati ka kaluar mbrëmjen në burg.

Verrati është arrestuar nga policia franceze, pasi i ishte gjetur sasi më e madhe e alkoolit në gjak sesa që lejohet me ligj.

Mesfushori i PSG-së ishte duke ngarë makinën në mëngjesin e së mërkurës, teksa po kthehej nga një festë që kishte kaluar me shokët e tij, shkruan gazeta L’Equipe, transmeton KP.

Verrati është mbajtur në polici përgjatë tërë natës para se të lirohej në mëngjes.

Ende as lojtari e as PSG nuk kanë dalë me një reagim në lidhje me rastin në fjalë.