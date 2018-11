Rivalët e përjetshëm argjentinas përballen në “Championsin” latin

Boca Juniors do të përballet me rivalin e përjetshëm River Platen në finalen e Copa Libertadores për herë të parë në histori.

Këtë përballje e siguroi Boca Juniors që mbrëmë barazoi 2 me 2 me Palmeiras nga Brazili, ndërsa rezultati i përgjithshëm ishte 4 me 2 në favor të argjentinasve.

Finalja argjentinase u sigurua një ditë pasi River Plate eliminoi Gremion.

Finalja do të luhet me dy ndeshje. E para do të zhvillohet në Bomboneran e Bocas më 7 nëntor, ndërsa dueli i kthimit do të zhvillohet më 28 nëntor.