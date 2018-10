Llapi ka vazhduar të jetë vetëm një pikë prapa Prishtinës me fitoren që e arriti ndaj Drenicës me rezultat 2 me 0.

Llapjanët fituan me golat e Idrizit dhe Beqirit që ia sigurojnë ekipit 23 pikë në tabelë, një më pak se Prishtina në pozitën e dytë që sot fitoi ndaj Gjilanit me rezultat 3 me 0.