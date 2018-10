Nesër në Prishtinë nis “IHF Trophy” në hendboll

Të martën në Prishtinë, do të nisë turneu “IHF Trophy” për gjeneratat U-18dh e U-20, të cilin do ta organizojë Federata e Hendbollit të Kosovës (FHK).

Ky turne i është besuar FKH-së pas negociatave të gjata me Federatën Ndërkombëtare të Hendbollit (IHF).

Ndeshjet për grupmoshën U-18 të këtij turneu do të zhvillohen në palestrën “1 Tetori” në Prishtinë. Ekipi U-18 i Kosovës ka në grup Shqipërinë, Moldavinë dhe Britaninë e Madhe. Në xhiron e parë, që nis të martën, Kosova prej orës 16:00 do të përballet me Britaninë e Madhe derisa prej orës 14:00 do të luajnë Moldavia e Shqipëria.

Ndërkohë, ndeshjet e grupmoshës U-20 do të zhvillohen në palestrën e vogël të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve. Kosova U-20 është në një grup me Gjeorgjinë, Britaninë e Madhe, Irlandën, Maltën dhe Moldavinë. Edhe xhiroja e parë e kësaj grupmoshe nis të martën (23 tetor) dhe Kosova do të përballet me Britaninë e Madhe (18:00). Çiftet tjera të xhiros së parë janë: Moldavia - Irlanda (14:00) dhe Malta - Gjeorgjia (16:00).

FHK-ja javë më parë tetorin e ka shpallur “Muaj të Hendbollit” për shkak të aktiviteteve të shumta. Këtë muaj, edhe Përfaqësuesja e Kosovës do të luajë dy ndeshje në kuadër të eliminatoreve për “Euro 2020”, ku do të përballet me gjigantet: Poloninë (24 tetor) dhe Gjermaninë (28 tetor).