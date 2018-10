Drenica dhe Trepça ‘89 kanë siguruar fitore në ndeshjet kundër Flamurtarit dhe Lirisë.

Drenicasit fituan si mysafirë të kryeqytetasve me rezultat 3 me 0 ndërsa Mitrovicasit mposhtën klubin nga Prizreni me rezultat 4 me 0.

Me këtë fitore Drenica mbetet në pozitën e pestë me 15 pikë, një më pak se Flamurtari në pozitën e katërt.

Trepça 89’ mban pozitën e gjashtë me 14 pikë.