Kosova me bibliotekë dhe shqiponjë në sytë e karikaturistit të “Goalit”

Omar Momani, karikaturisti i njohur i mediumit sportiv, “Goal”, përmes ndërtesës së Bibliotekës Kombëtare “Pjetër Bogdani” dhe një shqiponje, ka përfshirë Kosovën në karikaturën e tij për Grupin 3 të Ligës D në Ligën e Kombeve.

Prej orës 18:00 zhvillohen dy ndeshjet e xhiros së katërt në këtë grup mes Ishujve Faroe dhe Kosovës, dhe Azerbajxhanit që takohet me Maltën.

Kosova prin në këtë grup me 7 pikë, e ndjekur nga Azerbajxhani me 5, Ishujt Faroe me 3 dhe Maltën me 1.