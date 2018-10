Panuçi: Kapitenin do e zgjedhin lojtarët

Jeton Selimi – Ndeshja me Jordaninë është një test i rëndësishëm për Kristian Panuçin dhe Kombëtaren kuqezi përpara përballjes së rëndësishme me Izraelin. Në konferencën e fundit për shtyp përpara takimit, tekniku italian sqaron gjendjen e grupit të lojtarëve dhe arsyet se përse zgjodhi Jordaninë në këtë miqësore.

“Kemi disa lojtarë që duhet të kenë më shumë minuta si Grezda, Mavraj, Gjimshitit, sepse në klubet e tyre kanë luajtur pak kohët e fundit. Grupi ka punuar mirë dhe ka shpirtin e duhur për të bërë një ndeshje të mirë, sepse është një ndeshje kombëtareje. Jordania është zgjedhur duke parë renditjen e saj, një kundërshtar për të përgatitur ndeshjen me Izraelin në Ligën e Kombeve”.

Opinioni sportiv ka pasur shumë dilema në lidhje me grumbullimet kuqezi të ish-lojtarit të Milanit, pasi ai ka snobuar kategorinë superior, por edhe për këtë, Panuçi e ka një përgjigje. “Po shohim shumë lojtarë dhe kur ka qenë rasti për të marrë një të ri, si Vrioni, për shembull, e kam marrë. Kështu bëra edhe me Uzunin tani. Dyert janë të hapura për të gjithë”.

Pas ndeshjes me Skocinë, Elseid Hysaj deklaroi hapur se nuk arriti ta kuptojë ndryshimin e skemës së lojës në pjesën e dytë, çka turbulloi jo pak ujërat në kampin kuqezi, por Kristian Panuçi ka kaluar në kundërsulm menjëherë. “Një lojtar që luan në Champions, nuk e ka problem skemën. Nuk ndryshon gjë, sepse nuk është problem skeme. Për Izraelin do të mendojmë pasi të shikojmë edhe ndeshjen e tij me Skocinë. Tani të mendojmë për Jordaninë”.

Tjetër çështje e ndjeshme ka qenë ajo lidhur me shirtin e kapitenit, shirit që ka ndryshuar shumë duar me Panuçin në stol. Italiani e ka sqaruar edhe këtë temë, duke deklaruar se zgjedhjen e kapitenit të Shqipërisë ua ka lënë lojtarëve në dorë. Dua të sqaroj çështjen e kapitenit, duke parë që po bëhej një çështje ndërkombëtare. Unë kam folur me presidentin dhe me lojtarët dhe kemi rënë dakord që ata të zgjedhin kapitenin dhe dy zëvendëskapitenë. Tani mos filloni t’i merrnin lojtarët në telefon. Nuk është e thënë që kapiteni të luajë patjetër. Do ta shikoni kapitenin nesër, nëse luan. Menduam se kështu është më mirë”.