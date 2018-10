Derisa Feronikeli llogarit në fitore ndaj KEK-ut, dy skuadrat e tjera që pretendojnë titullin, Prishtina e Llapi, takohen ndërmjet vete dhe njëra prej tyre mund të mbetet edhe një hap prapa liderit.

Derbi i javës së nëntë të Ipko Superligës së Kosovës në futboll ndërmjet Prishtinës e Llapit luhet të shtunën (sot, 17:45) në stadiumin "Fadil Vokrri" në Prishtinë. Prishtina është e katërta me 15 pikë, ndërsa Llapi i dyti me 16 pikë. Prin Feronikeli me 20 pikë, ndërsa në vend të tretë është Flamurtari po ashtu me 15 pikë.

Ndonëse vlerësohen pretendentë, Prishtina e Llapi nuk kanë pasur vazhdimësi të rezultateve pozitive në tetë xhirot e para. Kjo ka bërë që trajnerët e të dy skuadrave, Mirel Josa i Prishtinës dhe Bylbyl Sokoli i Llapit, të jenë në situatë jo shumë të volitshme, shkruan sot Koha Ditore.

Te Prishtina u kthye qetësia paksa pas fitores 1:0 në mesjavë ndaj Lirisë në Prizren. Fundjavën e kaluar Prishtina kishte luajtur vetëm 1:1 ndaj Flamurtarit në stadiumin e qytetit në Prishtinë, që tash e mban emrin e legjendës Vokrri.

Llapi në mesjavë pësoi 1:0 në shtëpi nga Feronikeli, ndonëse për kohë të gjatë luajti me një lojtar më shumë në fushë. Në javën e shtatë Llapi kishte fituar 2:0 ndaj KEK-ut.

Të shtunën luhen katër ndeshje të javës së nëntë, duke përfshirë edhe derbin.

Feronikeli takohet me KEK-un, që është i fundit në klasifikim. KEK-u pikën e parë e fitoi në mesjavë, kur barazoi me Ballkanin.

"Pavarësisht kundërshtarit ne presim të jetë një ndeshje e fortë dhe mendoj se pikët janë të njëjta si me Llapin ashtu edhe me KEK-un. Duhet të japim maksimumin për të fituar këtë ndeshje dhe për të vazhduar me formën e mirë që kemi treguar këtë edicion. Në çdo ndeshje ne futemi vetëm për të marrë tri pikët dhe kështu do të jetë edhe me KEK-un", ka thënë Artur Magani, sulmues i Feronikelit.