Karius “vazhdon traditën”, gabon edhe sonte ndaj Malmos

Ish-portieri i Liverpoolit, Loris Karius ka bërë edhe një gabim që i ka kushtuar skuadrës së tij Beshiktashit.

Malmo e mposhti Beshiktashin me rezultat prej 2 me 0 në Ligën e Evropës, dhe Karius gaboi në golin e parë, të cilin mund ta shikoni në videon më poshtë, transmeton Koha.net.

Ai edhe sa ishte pjesë e Liverpoolit kishte bërë disa gabime, e më së miri mbahen mend gabimet në finalen e Ligës së Kampionëve ndaj Real Madridit.

Karius at it AGAIN! 😦 pic.twitter.com/aRZsJrYQby

Feel bad for Loris Karius. Not having a good time by the looks of this pic.twitter.com/X21W02oCHx