Shaqiri i përfshirë në epërsinë e Liverpoolit ndaj Southamptonit

Liverpooli ka kaluar në epërsi ndaj Southamptonit në minutën e dhjetë në kuadër të Premier Ligës.

Në debutimin e tij si startues Xherdan Shaqiri ishte i përfshirë në epërsinë e Liverpoolit, transmeton Koha.net.

Goditja e tij u bllokua nga mbrojtësi kundërshtar, dhe më pas topin e devijuar në rrjetë e dërgoi Wesley Hoedt, që shënoi autogol.

Wesley Hoedt own goal giving Liverpool the lead at Anfield after good work from Xherdan Shaqiri & Sadio Mane 🙌 #LIVSOUpic.twitter.com/FSpenFiyEJ