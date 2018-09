Shaqiri fantastik nga gjuajtja e lirë por i pafat, Salah gjen golin

Ka përfunduar pjesa e parë ndërmjet Liverpoolit dhe Southamptonit në Premier Ligë me një paraqitje fantastike të “Të Kuqve”.

3-0 ishte rezultati i pjesës së parë, e Xherdan Shaqiri ishte pjesë e dy golave, transmeton Koha.net.

Ai ishte pjesëmarrës në golin e parë dhe të tretë. Pas një goditje të Shaqiri nga top ii devijuar Hoedt shënoi autogol. Kurse në goline e tretë që e shënoi Salah, ishte Shaqiri që ekzekutoi gjuajtjen e lirë në mënyrë të jashtëzakonshme, por ishte shtylla që ia mohoi golin, e topin e kthyer e dërgoi në rrjetë “mbreti egjiptian”.

E golin e dytë e kishte shënuar Matip.

Shaqiri hits the crossbar from a brilliant freekick and Salah follows up with a well needed goal for his confidence. pic.twitter.com/KHocOLpHa6