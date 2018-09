Allegri thotë se pas përjashtimit të Ronaldos, VAR-i është i nevojshëm në Ligën e Kampionëve

Trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri, beson se kartoni i kuq ndaj Cristiano Ronaldos në Ligën e Kampionëve, në debutimin ndaj Valencias, është dëshmi se aty duhet të përdoret teknologjia VAR.

Pas fitores 2 me 0, Allegri ka thënë se rasti i Ronaldos do të ishte shumë i qartë për gjyqtarin sikur ai të kishte mundësinë e përdorimit të VAR-it.

Ronaldo u ndëshkua me të kuq pas një sjellje josportive.

“Mund të them vetëm që VAR-i do të ndihmonte gjyqtarin në vendimin e tij. Të luash me 10 lojtarë në Ligën e Kampionëve për një incident si ai, është zhgënjyese. Rrezikuam të humbim, dhe do të na mungojë për ndeshjet e ardhshme po ashtu”, ka deklaruar Allegri.