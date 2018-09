Pritjes së gjatë i vjen fundi, rikthehet Champions League, vetëm në Kujtesa

1. Pritjes së gjatë i vjen fundi, rikthehet Liga e Kampionëve

Pritjes së gjatë i ka ardhur fundi, Liga e Kampionëve rikthehet sonte (këtë javë) me 16 lojë, prej tyre 4 super ndeshje që vetëm Liga e Kampionëve din t‘i ofroj.

Ora 20:45 e Ligës së Kampionëve është bërë traditë në gjithë botën, por UEFA ka zbatuar/implementuar kohë të ndryshme të fillimit të lojëve të garës evropiane që nga fillimi i këtij sezoni.

Duke filluar me fushatën e tanishme, ora e famshme 20:45 do të hiqet në favor të dy orareve të reja-18:55 dhe 21:00- për t'u përshtatur për një përzgjedhje më të gjerë të lojërave të Ligës së Kampionëve për t'u pëlqyer tifozëve.

Ju si tifozë nuk do ti humbisni asnjë lojë të rëndësishme.

Finalistet e vitit të kaluar Liverpool nisë fushatën e Ligës së Kampionëve kundër Paris Saint-Germain sonte duke shpresuar që të shkojë më mirë se herën e fundit. Liverpooli është i pamposhtur në Premierligë pas pesë ndeshjeve këtë sezon, por kështu edhe PSG - dhe mbrojtja e Klopp do të vihet në provë kundër Neymar dhe Kylian Mbappe.

Liverpool Roberto Firmino është në dyshim, ndërsa PSG nuk ka asnjë mungesë. Kjo ndeshje do të transmetohet të martën nga ora 21:00 në K Sport 1.

Kthimi i shumëpritur i Interit në garën më të lartë të Evropës premton të prodhojë një atmosferë të veçantë në San Siro të martën. Kjo ndeshje ka siguruar shumë argëtime në të kaluarën, me gjithsej 19 gola në katër takimet e mëparshme, duke përfshirë shtatë herë të fundit Interin që priti Spurs në Ligën e Kampionëve.

Asnjëra nga këto ekipe nuk e ka nisur kampanjën më së miri, ku dy ekipet kanë pasuar humbje javën e fundit në ligë. Tottenham do të jetë pa kapitenin Hugo Lloris, Dele Alli, Moussa Sissoko, Toby Alderweireld dhe Kieran Trippier; ndërsa te Inter pritet që kapiteni Mauro Icardi të rikthehet në 11-shen startuse. Kjo ndeshje do të transmetohet të martën nga ora 18:55 në K Sport 1.

Për më shumë, analizat në Studio te UEFA CHAMPIONS LEAGUE para ndeshjeve fillojnë ne ora 17:45 në KSPORT 1 dhe T7.

Kampionët e 13-fishtë Real Madrid nisin kampanjën e mbrojtës së titullit kundër Romës, befasisë të sezones së kaluar. Këtë sezonë Real Madrid është pa yllin Cristiano Ronaldo dhe trajnerin që i ndihmoi ti fitoj 3 tituj radhazi Zinedin Zidane. Gjigantët spanjollë po ndjekin titullin e katërt të Ligës së Kampionëve, por do të ishte një surprizë e madhe nëse do ta bënin këtë, pas shitjes së Ronaldos në Juventus, askush nuk e di se çfarë do të ndodhë më pas. Kjo ndeshje do të transmetohet të merkuren nga ora 21:00 ne K Sport 2.

Ronaldo theu zemrat italiane me një penalti në minutën e 97 për të dërguar Zonën e Vjetër jashtë Ligës së Kampionëve, por tani kthehet duke veshur vija ikonike të zezë dhe të bardhë dhe ai do të jetë më i vendosur se kurrë për ta ngritur trofeun me anën e tij të re. Dy golat e tij të para erdhën në fundjavë, dhe ai do të jetë i etur për më shumë kundër Valencia, të cilët nuk e kanë nisur mirë kampanjën në La Liga me vetëm tre pike. Kjo ndeshje do të transmetohet të merkuren nga ora 21:00 ne K Sport.

Një gjë është e sigurt, sportin do ta mbani në mend gjithmonë përmes Kujtesës.

2.

Pritjes së gjatë i vjen fundi, rikthehet Liga e Kampionëve

UEFA Liga e Kampioneve sot nisë fazën e grupeve.

Me plot epicitet si gjithmonë edhe këtë edicion defilojnë skuadrat më të mëdha europiane.

Kujtesa Sport më shqip se kurrë, do të transmetoj edhe për 3 vite rresht më të mirët e botës.

Sonte rikthehet Interi pas 6 edicioneve mungesë ku duelon me Tottenhamin e Pochetinos. Këtë sfidë mund ta ndicni në 18:55 live ne Ksport1 HD. Në po të njejtën kohë luajnë edhe 5 here fituesit e kësaj gare, Barcelona. Messi me shokë pret kampionet e Holandes PSV Eindhoven.Kjo ndeshje transmetohet në KSport2 HD.

Derbi i vërtetë i rrethit të parë zhvillohet në Anfield. Livepool - PSG ndeshje që zgjon ndjenjat e cdo futbolldashësi, live ne KSport1 HD me fillim nga ora 21:00.

Monaco - Atletico, Club Brugge - Dortmund janë dy ndeshje tjera që transmetohen live ne KSport.

Nuk bënë ta humbim rikthimin e Galatasarayit gjithashtu. Kampionët e Turqisë luajnë kundër atyre Rusisë, Lokomitven e Moskës. Kjo ndeshje transmetohet direkt në Ksport4 HD në orën 21:00.

Kujtesa ju mirëpret me yjet e Evropës për të kaluar një mesjavë të këndshme dhe sportive.

3.

Adhuruesit e futbollit evropian në Kosovë, do të kenë mundësi të shikojnë edhe për tri vite të tjera Ligën e Kampionëve dhe Ligën e Evropës.

Këtë gjë ia ka mundësuar platforma Kujtesa e cila ka arritur marrëveshje ekskluzive me dy ligat më të forta në Evropë.

Kujtesa Sport nga ky edicion i ri do të vijë edhe me një kanal të ri në platformën e saj, KSport 5.

Që në start të fazës së grupeve direkt do të kemi përballje mjaft interesante mes ekipeve, mirëpo natyrisht që vëmendja më e madhe është te sfida Inter-Totenhem, Liverpool-Paris, Saint-Germain, Real Madrid - Roma, Valencia - Juventus.

Ndeshjet mund t'i ndiqni vetëm në kanalet e Kujteses, KSport 1, KSport 2, KSport 3, KSport 4 si dhe KSport 5.

Përveç dy garave të mëdha evropiane, ekskluzivisht vetëm në Kujtesa mund të shikoni edhe Bundesligën gjermane, Ligën e Turqisë,ligën më të fortë të basketbollit në botë NBA dhe atë evropiane Euro League, ndërsa është edhe Copa De'l Rey.

Kujtesa vazhdon të mbetet njëra nga platformat televizive më të suksesshme në Kosovës.

Sportin do ta mbani në mend gjithmonë përmes Kujtesës.

*Artikulli i sponsorizuar nga Kujtesa