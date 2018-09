Boksieri Maliqi përgatitet në Durrës për Lojërat Olimpike për të Rinj “Buenos Aires 2018”

Boksieri Erdonis Maliqi është njëri nga pesë sportistët që do të përfaqësojnë Kosovën në Lojërat Olimpike Verore për të rinj, Buenos Aires 2018.

Maliqi të enjten bashkë me boksierin tjetër, Shpëtim Bajoku dhe sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Boksit të Kosovës, Mehmet Bogujevcin, ka udhëtuar për në përgatitje jashtë vendit, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

“Boksierët do të përgatiten në Durrës të Shqipërisë, derisa shpenzimet e përgatitjeve hiqen nga Komiteti Olimpik i Kosovës. KOK do të dërgojë edhe katër sportistët tjerë në përgatitje për Buenos Aires 2018”, thuhet në komunikatë, transmeton Koha.net.

Në kryeqytetin e Argjentinës, Kosovën për herë të parë krahas Maliqit, do ta përfaqësojnë edhe xhudistja Erza Muminoviq, e vetmja me normë Olimpike, si dhe Melisa Zhdrella (not), Muhamet Ramadani (atletikë) dhe Bleron Fetaovski (peshëngritje). Zhdrella, Maliqi dhe Fetaovski janë ftuar nga KON-i në bazë të kriterit të univerzalitetit (komisioni tre palësh: Solidariteti Olimpik i KON-it, Federata Ndërkombëtare përkatëse dhe ANOC), kurse Ramadani është ftuar nga Federata Evropiane e Atletikës, transmeton Koha.net.

“Jam i lumtur që na janë mundësuar përgatitjet para Lojërave Olimpike për të rinj. Do të përgatitemi dy herë në ditë dhe besoj se do të përgatitemi mirë. Ka qenë ëndërr e imja të marrë pjesë në Lojërat Olimpike për të Rinj dhe shpresoj të fitoj medalje”, thotë Maliqi për “noc-kosovo.org”.

17-vjeçari është pjesë e klubit të Dritës së Gjilanit, derisa garon në kategorinë -64 kilogramë. Bashkë me të në përgatitje do të jetë edhe Shpëtim Bajoku i klubit të Gollakut, i cili synon që të ndjekë rrugën e Maliqit dhe në të ardhmen të marrë pjesë në Lojërat Olimpike.

Doajeni i boksit, Mehmet Bogujevci, është shumë optimist se këto përgatitje do t’i ndihmojnë jashtëzakonisht shumë Maliqit, për të fituar medalje.

“Faleminderit KOK-ut që na mundësoi përgatitjet për Maliqin. Deri më tani, Erdonisi ka punuar edhe në klubin e tij, kurse tani i ka përgatitjet përfundimtare, ku do të punojë në përgatitje tekniko-taktike. Mendoj që Erdonisi është talent i rrallë dhe jam i bindur se është ndër boksierët më të mirë në Evropë, por herën e fundit në evropian u dëmtua nga gjyqtarët. Shpresoj të ketë edhe fat dhe të kthehet me medalje”, theksoi Bogujevci. Boksierët do të përgatiten deri më 28 gusht.

Boksierëve iu uroi fat dhe suksese edhe kryetari i Federatës së Boksit të Kosovës, Ramadan Selimi.

LOV për të rinj, Buenos Aires 2018 mbahen në Buenos Aires të Argjentinës, prej 6-18 tetor.