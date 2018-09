Kosova merr pjesë në Global Limits 2018 Albania the Hidden Treasure

Asociacioni i Vrapimit të Kosovës, “Kosova Trial Ruuning” do të marrë pjesë në Global Limits 2018 Albania the Hidden Treasure 220 kilometra, me tre anëtarë të saj.

Janë vrapuesit Albulena Maliqi, Shkumbim Cana dhe Baton Gashi, do të vrapojnë në emër të Kosovës.

“Për herë të parë, 3 titanë nga Kosova marrin pjesë në Global Limits 2018 Albania – the Hidden Treasure 220KM. Albulena Maliqi, Baton Gashi dhe Shkumbin Cena, të tre anëtarë të KTRA, marrin pjesë në këtë organizim jashtëzakonisht të vështirë, sfidues dhe shumë të gjatë por edhe me pamje mahnitëse të Shqipërisë, e cila dita – ditës, po eksplorohet gjithnjë e më shumë. Albulena, Batoni dhe Shkumbini përfaqësojnë Kosovën si pjesëmarrëse në këtë organizim i cili mbahet në disa vende të botës, e nder to edhe në Shqipëri. Shtegu fillon në qytetin e trashëgimisë botërore në Berat dhe përfundon në amfiteatrin spektakolar në qytetin e lashtë të Butrintit”, ka njoftuar KTRA.

Shtegu është i ndarë në 6 segmente dhe fillon më 8 shtator dhe zgjat deri më 14 shtator të këtij viti.

Në total, ngjitje gjatë shtegut janë afërsisht 8.000m.