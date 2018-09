Vendime të papritura dhe vizita të zyrtarëve në stërvitjen e Kosovës

Larg syve të mediave dhe shikuesve, Përfaqësuesja A e Kosovës në futboll të mërkurën në mëngjes zhvilloi stërvitjen e fundit para nisjes për në Baku të Azerbajxhanit.

Kosova të enjten (sot) do të udhëtojë drejt Azerbajxhanit. Me Azerbajxhanin do të luajë të premten nga ora 18:00, kurse të enjten (sot) në Baku do ta ketë edhe stërvitjen e fundit.

Në fakt, fillimisht pjesëmarrja e mediave dhe e shikuesve në stërvitje nuk ishte e ndaluar. Të paktën kjo nuk ishte bërë e ditur në njoftimet e FFK-së.

Vendimi për t'i larguar mediat dhe shikuesit, që kryesisht ishin familjarë të futbollistëve, u mor vetëm pasi nisi stërvitja, përkatësisht pasi lojtarët dolën në nxehje. Me vendimin e papritur të shtabit teknik nuk u pajtuan familjarët e futbollistëve.

Ata u larguan nga stadiumi "Fadil Vokrri" me reagime të ashpra. Asnjë prej drejtuesve të Përfaqësueses nuk dha arsyetim për vendimin që të mos qëndrojnë në stadium përfaqësuesit e mediave dhe shikuesit e interesuar.

