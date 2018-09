Liga e Kombeve, rasti i madh për Kosovën

Kroacia ishte njëra prej rivaleve të Kosovës në ciklin eliminator për Botërorin e futbollit “Rusia 2018”.

Kroatët e fituan bindshëm ndeshjen e parë ndaj Kosovës, por të dytën e fituan me shumë vështirësi, me rezultat minimal, 1:0. Kroacia më pas shkoi deri në finale të Botërorit, shkruan sot Koha Ditore.

Kjo vlerësohet si dëshmi se me çfarë rivalë të fortë Kosova është përballur në ciklin e saj të parë kualifikues. Në "ciklin" e dytë, Kosova do të ketë punë me kundërshtarë dukshëm më të lehtë. Nuk do të jenë Kroacia, Islanda, Ukraina, Turqia e Finlanda, por për kundërshtarë do të jenë Azerbajxhani, Ishujt Faroe e Malta.

Me këto tri përfaqësuese të vogla Kosova do të përballet në Ligën e Kombeve të UEFA-s, garën e re të Konfederatës Evropiane të Futbollit. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.