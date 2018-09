Challandes: Kundërshtarët i kemi shumë të fortë por synojmë fitore

Përzgjedhësi i përfaqësueses së Kosovës në futboll, Bernard Challendes ka mbajtur konferencën për media para ndeshjes kundër Azerbejxhanit dhe Ishujve Faroe të cilat do të zhvillohen në kuadër të National League.

Challandes potencoi se këto dy ndeshje do të jenë mjaftë të vështira për përfaqësuesen e Kosovës, dhe kush mendon se jemi favoritë është shumë gabim sepse beson se me këto dy kombëtare do të jetë tejet e vështire që të arrihet fitorja.

“Kur kemi fituar ndaj kombëtares shqiptare e kemi pasur një ekip shumë të mirë dhe se duhet menduar se do të kemi një ekip shumë të mirë kundër Azerbejxhanit. Kjo është një rrezik shumë i madh për ne, pasi kemi fituar ndaj Shqipërisë dhe lojtarët do të mendojnë se do ta kemi shumë të lehtë kundër Azerbejxhanit”, tha Challandes.

Ai theksoi më tutje se edhe Besar Halimi do të grumbullohet gjatë javës me ne. Ai do të mungojë ndaj Azerbajxhanit, por do të jetë me Ishujt Faroe. Zvicerani tha se Besari nuk ka përgatitje fizike pasi nuk ka stërvitur me Mainzin, por gjithsesi se do të jetë i gatshëm në ndeshjen kundër Ishujve Faroe.

Ndërkohë për ardhjen e re në repartin e mbrojtjes, Kastriot Dermakun, Challandes u shpreh se është një lojtar me tipare shumë të mira dhe ai do të jetë në gjendje ta ndihmojë shumë skuadrën tonë gjatë këtyre ndeshjeve.

“I kemi disa probleme në mbrojtje, por Kastrioti do të na ndihmojë. Ai ka luajtur gjithsej 30 ndeshje në Itali, Serie C dhe Serie B dhe me të vërtetë që është i pazëvendësueshëm. Ai gjithashtu është në formacionin e mbrojtësve në Itali dhe atë e kemi thirrur ta integrojmë në grupin tonë si dhe më pas të shohim se a do të na jap ndonjë gjë pozitive, të cilën edhe presim”, shtoi Challandes.

Përkundër faktit se është përfolur shumë se Meriton Shabani do t’i bashkohet kombëtares së Shqipërisë, Challandes ishte me shpresa të mëdha që lojtari i Bayernit do t’i bashkohet në të ardhmen Kosovës.

“Me Shabanin shihen probleme me kombëtaren e Shqipërisë, por është familja e cila ka marrë një vendim. Kemi biseduar me Shabanin, kemi ngrënë drekë, dhe kemi folur për shumë gjëra pozitive si dhe është përgatitur ardhja e tij. Do t’ia lëmë kohës dhe do ta lëmë të qetë në mënyrë që ai të na bashkëngjitet”, potencoi Challandes.

Ndër tjerash përzgjedhësi Challandes, pohoi se është duke punuar shumë për të pasur një ekip shumë të mirë për të ardhmen pasi që Kosova duhet ta ketë një shans për kualifikim në Evropian apo në Botëror, e cila vjen shumë vështirë, ose një herë në një kohë të gjatë.

Kosova do të luajë dy ndeshjet e para në kuadër të Nation League kundër Azerbejxhanit si dhe kundër Ishujve Faroe. Ndeshja e parë do të zhvillohet në Baku me datën 7 shtator në fillim prej orës 18:00, ndërsa ndeshja kundër Ishujve Faroe do të zhvillohet me datë 10 shtator në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë me fillim nga ora 20:45.