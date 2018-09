Mulaomeroviqi thotë se në rajon s’ka basketboll cilësor si dikur, me Kosovën premton shumë punë

Damir Mulaomeroviq këtë javë mori detyrën e përzgjedhësit të përfaqësueses së Kosovës në basketboll dhe përshtypjet e tij të para janë shumë të mira. Ai erdhi në Kosovë sepse njerëzit nga Federata e Basketbollit të Kosovës kishin një dëshirë të madhe për ta angazhuar atë.

Trajneri i ri mendon se ekipi i Kosovës ka perspektivë dhe mund të ndërtojë një ekip solid.

Mulaomeroviq do të udhëheqë skuadrën e Kosovës drejt kualifikimeve për në Kampionatin Evropian në vitin 2021. Në raundin e dytë, Kosova në parakualifikime do të përballet me Maqedoninë dhe Rumaninë. Ai në një prononcim për Anadolu Agency (AA) thotë se edhe pse në çdo vend nga ekipi kombëtar pritet më shumë, realiteti është ajo që shfaqet në terren.

Ai gjithashtu thekson se Kosova në atë grup nuk është favorit por nuk është as autsajderi.

"Pritjet e mia janë të përpiqemi të jemi të parët, por është e vështirë të parashikohet. Mendoj se luajmë kundër ekipeve të mira dhe nuk mund të themi asgjë me siguri. Ne do të provojmë, do të përpiqemi të bëjmë më të mirën që të mund të jemi të parët. Unë nuk jam një trajner që premton diçka, është shumë mosmirënjohës për të premtuar ndonjë gjë, por me siguri premtoj punë të mirë, energji të mirë. Si një trajner, unë jam mjaft emocional, kështu që do të jetë shumë interesante", thotë ai.

Sipas mendimit të tij, në hapësirën e rajonit luhet basketboll i mirë, megjithëse jo si dikur.

"Përfaqësuesja e Bosnjës e Hercegovinës, ku dhe unë isha pjesë e saj, u ndërtua një ekip i ri dhe i talentuar. Kroacia tani ka numrin më të madh të lojtarëve në NBA. Edhe Serbia ka shumë lojtarë në NBA dhe një bazë të mirë, kështu që ka shumë basketboll të mirë në të gjithë rajonin. Më vjen keq që nuk ka më shumë klube që po marrin pjesë në Euroligë, e cila është sot në krye të basketbollit evropian. Kjo është ndoshta një hendikep, sepse vetëm pak vite më parë ka pasur shumë ekipe që luajtën në Euroligë", thotë Mulaomeroviq.

Para ardhjes në krye të përfaqësueses së Kosovës, Mulaomeroviq ishte trajner i klubit Sloboda nga Tuzla, pastaj Cibona nga Zagrebi, ndërsa në vitin 2016 trajner i Bosnjë e Hercegovinës.

Mulaomeroviq thotë se si trajner i BeH-së, ka fituar shumë përvojë si trajner.

"Unë kam hyrë këtu me zemër të hapur dhe në fund të fundit jam i kënaqur që kemi fituar Suedinë dy herë dhe Rusia na ka penguar e cila ishte e katërta në Kampionatin Evropian. Kishte shumë sulme mediatike, megjithatë, ishte një nder dhe kënaqësi për mua që të drejtoja Bosnjë e Hercegovinën, që është vendi ku kam lindur", thotë ai.

Damir Mulaomeroviq, vlerëson se sporti është vendimtar në kuptimin e vendosjes së lidhjeve të ndërprera në hapësirat e ish-Jugosllavisë dhe se çdo vend që investon në sport dhe sportistë u bën mirë fëmijëve të tyre dhe shtetit.

"Pra, nga kjo anë, mendoj se sporti është më i vlefshëm dhe më i mirë që disa nga lidhjet të vendosen përsëri dhe të krijohen disa marrëdhënie të mira, korrekte dhe miqësore. Ky është mendimi im, sepse kam përjetuar shumë gjëra të bukura përmes sportit dhe dëshiroj që disa gjenerata të reja të përjetojnë emocione të tilla, siç jam unë. Pra, nëse duhet të jetë një thirrje, le të jetë ai sporti", përfundoi ai.