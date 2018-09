Di Maria shënon gol nga korneri

Ylli i PSG-së, Angel Di Maria ka shënuar një gol jo të zakonshëm.

Në përballjen ndaj Nimesit ylli argjentinas shënoi nga korneri në minutën e 40 për rezultatin 0-2, transmeton Koha.net.

Golin e parë për PSG-në e kishte shënuar Neymari në minutën e 36.

Angel Di Maria gets PSG's second goal from the corner #NOPSG pic.twitter.com/B4IPJ04vTQ