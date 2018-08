Grezda prezantohet te Rangersi

Futbollisti i kombëtares shqiptare, Eros Grezda karrierën do ta vazhdojë në elitën e futbollit skocez te gjiganti Rangers.

Ai sot është prezantuar te klubi i tij i ri, ndërsa ka nënshkruar kontratë katër vjeçare, transmeton Koha.net.

Trajneri i tij i ri Steven Gerrard ditë më parë ka lavdëruar Grezdën, duke e cilësuar si lojtarin më të mirë te Osijeku në sezonin e kaluar.

🆕 #RangersFC can today confirm the signing of Eros Grezda on a four-year contract, subject to international clearance.



