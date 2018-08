Gazetari argjentinas raporton se Dybala do bashkohet me Realin, mohojnë mediat italiane

Gazëetari argjentinas, Mauricio Hidalgo ka raportuar se Juventusi është pajtuar që ta shesë Paulo Dybalan te Real Madridi për 180 milionë euro, megjithatë këto raportime janë mohuar nga mediat italiane.

Sipas Hidalgos, që thotë se punon për gazetën Ole, Dybala do të bashkohej këtë fundjavë me Real Madridin, transmeton Koha.net. E me këtë rast argjentinasi do të përfitonte 16 milionë euro në sezon.

Megjithatë, SportMediaset ka kontaktuar gazetën argjentinase, që ka konfirmuar se Mauricio Hidalgo nuk punon për të.

E raportohet se një marrëveshje do të ishte e vështirë të kompletohej pasi Juventusi do ta kishte të vështirë të gjente një zëvendësues.