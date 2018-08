Kaka rikthehet te Milani

Kaka ka mbërritur në Itali këtë pasdite që të fillojë punën te Milani, përkundër që thotë se ende nuk ka diskutuar për rolin që do ta ketë në klub.

Braziliani është shprehur i lumtur që është rikthyer te Milani, transmeton Koha.net.

“Jam shumë i lumtur sa herë që vi këtu. Kam biseduar me Leonardon shumë sepse jem miq, por ende s’kam biseduar ende për rolin që do ta kem te Milani. Me Leon e Maldinin mund të afrohem edhe më tepër me Milanin”, është shprehur Kaka.