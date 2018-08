UEFA e FIFA financojnë ndërtimin e tri fushave në Obiliq

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Federatën e Futbollit të Kosovës.

Ky memorandum bashkëpunimi është nënshkruar me qëllim që Federata bashkë më Ministrin të investojë në tri fusha ndihmëse në Obliq.

Këto mjete financiare të cilat do të përdorën për këtë investim janë të UEFA-s dhe proceset drejt këtij investimi do të kryhen nga FFK-ja.

Për ndërtimin ë këtyre tri fushave nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit janë siguruar diku rreth 10 hektarë, në marrëveshje me Komunën e Obiliqit.

Ministri Kujtim Gashi u shpreh mjaftë i lumtur me arritjen e kësaj marrëveshje duke pohuar se investimet në fushën e sportit nuk do të ndalen në të ardhmen.

“Ky projekt është në kuadër të masovizimit të sportit, përkatësisht avancimit të infrastrukturës sportive në Republikën e Kosovës dhe është pjesë e bashkëpunimit të ngushtë që kemi me Federatën e Futbollit të Kosovës. Natyrisht që është njëri ndër projektet ma të rëndësishme në infrastrukturën sportive që do të ndërtohet gjatë viteve 2018-2019 dhe në kuadër të saj të gjitha investimet që do të vazhdojnë të jenë bashkëpunim i Ministrisë Rinisë dhe Sportit dhe Federatës së Futbollit të Kosovës. Është një model i ri bashkëpunimit, një frymë e re e investimeve siç po shihet edhe 2019-2020 do të jenë vitet ku do të kemi një fokus të veçantë në infrastrukturën sportive” pohoi Gashi.

“Kjo pra është edhe një dëshmi që Ministri i sportit dhe qeveria ka bërë strategjinë për sportin përkatësisht për futbollin dhe kjo është një prej projeketeve që e kemi radhazi. Ku kemi filluar për projektin për 12 stadiume për 12 ekipe. E kemi bërë stadiumin Fadil Vokrri të cilin falë Ministrit dhe Ministrisë ka përfunduar dhe është stadium i cili do të pranohet në kategorinë e katërt për ndeshjen e ekipit nacional… Normalisht dihet që është financim i UEFA-s dhe FIFAS por edhe i Ministrisë bashkarisht pasi që Ministria ka siguruar bazën, tokën të cilën i është dhënë nga Komuna e Obiliqit,” pohoi Ademi.

Kjo pjesë prej afro 10 hektarësh do të jetë në përdorim të Federatës së Futbollit të Kosovës për 25 vjet, ndërkohë që shuma e investimit nga UEFA e FIFA kap shifrën prej 3 milionë eurove, por kjo shumë mund të rritet në bazë të rrjedhojës së projektit.