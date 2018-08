Transferimi i Hazardit në Real mund të mos ndodhë, me Zidanen do ishte ndryshe

Nëse trajneri Zinedine Zidane do të qëndronte në “Santiago Bernabeu”, do të mund të ishte tregim tjetër, por tani babai i yllit Eden Hazard, bën të ditur se transferimi i djalit të tij mund të mos ndodhë asnjëherë në Real Madrid.

27-vjeçari Eden Hazard ende nuk është paraqitur si titullar për “Blutë e Londrës” këtë sezon, por pati dy paraqitje si zëvendësues kundër Huddersfieldit dhe Arsenalit respektivisht, transmeton KTV.

Në të dyja ndeshjet, Hazard pati ndikim të madh duke asistuar në të dyja ndeshjet, dhe forma e tij e mirë është përcjellë edhe në kampionat pas Botërorit të mirë që e pati.

“Edeni ka edhe një vit kontratë me Chelsean, por ai kurrë ndoshta nuk do të përfundojë në Madrid. Do të ishte krejtësisht tregim tjetër me Zidanen, por në anën tjetër, ai ndoshta do t’i ketë arsyet e veta për largim”, ka thënë babai Thierry për të përditshmen belge “Het Nieuwsblad”.