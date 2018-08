Napoli i vendos yllit të saj 100 milionë euro klauzolë largimi

Piotr Zielinski është shumë afër të nënshkruajë kontratë të re me Napolin, në të cilën pritet që të rritet edhe klauzola e tij, që shkon deri në 100 milionë euro.

Sipas “Rai Sport”, negociatat janë duke përparuar me mesfushorin 24-vjeçar për rinovimin e kontratës, pasi kjo e tashmja përfundon në vitin 2021 dhe ka klauzolë lirimi prej 65 milionë eurosh, transmeton KTV.

Me kontratën e re, polaku do të fitonte 2.5 milionë euro në vit, dhe do të ishte i lidhur me klubin napolitan deri në vitin 2023.

Mesfushori me tipare sulmuese praktikisht karrierën e ka kaluar në Itali, pasi në Udinese arriti fillimisht në vitin 2011, më pas në vitin 2014 deri në vitin 2016 u huazua tek Empoli, para se të transferohej te Napoli.

Për 24-vjeçarin, në muajt e fundit, interesim për t’i siguruar shërbimet e tij kanë shprehur edhe Liverpooli e Chelsea.