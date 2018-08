Kloppi thotë Premier Liga është nivel shumë më i lartë se Bundesliga

Pas deklaratës së trajnerit italian Maurizio Sarri se Premier Liga është më i bukur se Seria A një tjetër trajner i “huaj” e ka konfirmuar këtë gjë.

Jurgen Klopp, që ka triumfuar dy herë në Bundesliga me ekipin e Borussia Dortmundit, ka deklaruar se për të është shumë më e vështirë të triumfojë në Premier Ligë me Liverpoolin.

Trajneri gjerman synon që të realizojë këtë sezon ëndrrën e tij, në vitin e tretë si trajner i “Të Kuqve” edhe pse e pranon se për të titulli kampion është një sfidë shumë e vështirë, ashtu sikurse për çdo trajner tjetër në Premier Ligë, transmeton KP.

“Një gjë është e sigurt, që Premier Liga është shumë më e fortë se Bundesliga, pasi nuk mund të ndodhë kurrë që një ekip të shpallet kampion për 6 sezone radhazi, siç ndodh në Gjermani me Bayernin. Kampionati anglez është një sfidë për të gjithë dhe asnjë nuk e ka të lehtë të jetë superior gjatë gjithë kohës”, thotë Kloppi, që këtë sezon e ka nisur mbarë me Liverpoolin, duke i fituar dy ndeshjet e para.

“Nuk dua të bëj krahasime, por nëse Bayern do të ishte në Premier nuk do t’i fitonte kurrë 7 tituj kampionë radhazi, siç ka ndodhur në Bundesligë. Edhe City nuk do të arrijë të bëjë të njëjtën gjë si vitin e kaluar. Ata arritën 100 pikë, por kjo është një gjë e rrallë, që nuk mund të ndodhë çdo vit. Jam i sigurt se ky sezon do të jetë i vështirë për të gjitha skuadrat dhe do të jetë një kampionat i hapur deri në fund, pasi ka shumë ekipe që mund ta fitojnë titullin”, u shpreh Klopp.