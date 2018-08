Emery e Pellegrini po kërkojnë pikët e para me skuadra të reja

Kur Manuel Pellegrini dhe Unai Emery u emëruan në krye të skuadrave aktuale me vetëm një ditë dallim mes emërimeve të tyre, në maj, asnjëri nga të dy nuk ka mundur të paramendojë se kur skuadrat e tyre do të përballeshin për herë të parë tre muaj më vonë, ato do të gjendeshin nga pozitat e fundit në tabelë pa pikë të fituar.

West Ham United dhe Arsenali kanë humbur të dy ndeshjet e para. Natyrisht se dy ndeshje nuk masin një stinor dhe dy skuadrat kanë pasur ndeshje mjaft të vështira në fillim. Mirëpo starti i dobët ka bërë që ndeshja direkte mes tyre të shtunën në Emirates të ketë rëndësi edhe më të madhe.

Të dy trajnerët kanë ardhur te skuadrat e tyre të reja me përvojë të madhe dhe me trofe. Trajneri i Arsenalit, Unai Emery, ka fituar tri herë Ligën e Evropës me Sevillan ndër të tjera, ndërsa Pellegrini i West Ham Unitedit ka fituar Premier Leaguen me Manchester Cityn në të kaluarën.

(më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.