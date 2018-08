Lirim Kastrati ftohet nga Kosova U21, po shkëlqen me Lokomotivën e Zagrebit

Paraqitjet e mira me Lokomotivën e Zagrebit, kanë bërë që Lirim Kastrati të ftohet nga Kombëtarja e Kosovës U21 për ndeshjen kundër Republikës së Irlandës, që do të zhvillohet me 7 shtator, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian.

Lajmin për Sportin në KTV e ka konfirmuar vet futbollisti nga Hogoshti i Kamenicës.

“Jam ftuar për ndeshjen e muajit shtator, kundër Republikës së Irlandës. Jam shumë i lumtur që pas paraqitjeve të mira me Kosovën U19 dhe me ekipin e Lokomotivës, kam marrë ftesën e trajnerit Prekazi. Kemi një grup të mirë të lojtarëve dhe besoi që do të arrijmë rezultat pozitiv”, ka thënë Kastrati, i cili në fundjavën që lamë pas ia siguroi fitoren Lokomotivës në udhëtim te Istra.

Kastrati ka qenë pjesë e suksesit të Kosovës U19, e cila kishte arritur deri në “Raundin Elit” të kualifikimeve për Evropian.

Lista e plotë e Kosovës U21, pritet të publikohet në javën tjetër, e pjesë e saj do të jetë edhe futbollisti i Milanit, Ismet Sinani.

Kosova U21, renditet në pozitën e tretë me 2 pikë më pak se Irlanda, që është e dyta dhe 5 më pak se Gjermania që renditet e para..

Ndeshjen e parë, Kosova e kishte humbur 1:0 si mysafire e Republikës së Irlandës.