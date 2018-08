Klavan zyrtarisht largohet nga Liverpooli

Liverpooli ka konfirmuar largimin e mbrojtësit Ragnar Klavan.

Estonezi është bashkuar me skuadrën italiane Cagliari që garon në Serie A, transmeton Koha.net.

Me klubin anglez ai kishte bërë 53 paraqitje në dy sezone, ndërsa kishte shënuar dy herë.

Ragnar Klavan has completed a permanent transfer to Serie A side @CagliariCalcio: https://t.co/Xk3hg1VUTy



Everybody at #LFC wishes Ragnar the best of luck for the future. 🔴 pic.twitter.com/akVDNLllWF