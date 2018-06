Drita luan me Malmon nëse kalon rundin preliminar kualifikues për Ligën e Kampionëve

Nëse Drita arrin të kalojë raundin preliminar kualifikues për Ligën e Kampionëve, do të përballet me gjigantin suedez Malmo.

Kështu është vendosur pas shortit të hedhur nga UEFA.

Drita fillimisht do të përballet në fund të këtij muaji me Santa Coloman e Andorrës dhe më pas me fituesin e përballjes mes kampionit të Gjibraltarit e San Marinos në një garë për të siguruar pjesëmarrje në rundin e parë kualifikues.

Nëse arrin të fitojë dy përballjet e qershorit, Drita do të luajë me Malmon, në mes të korrikut me ndeshjen e parë si vendase.

Në këtë fazë është edhe Shkëndija e Maqedonisë që do të luajë me New Saints të Uellsit. Kukësi do të përballet me Vallettan e Maltës.

Shorti i plotë:

Torpedo Kutaisi v Sheriff

Shkëndija v The New Saints

Sūduva v APOEL

Olimpija Ljubljana v Qarabağ

F91 Dudelange v Videoton

Fituesi i grupit preliminar v Malmö

HJK Helsinki v Víkingur

Ludogorets Razgrad v Crusaders

Cork City v Legia Warszawa

Valur Reykjavík v Rosenborg

Kukës v Valletta

Flora Tallinn v Hapoel Beer-Sheva

Spartaks Jūrmala v Crvena zvezda

Alashkert v Celtic

Spartak Trnava v Zrinjski

Astana v Sutjeska