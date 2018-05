Këngëtari i mirënjohur kanadez The Weeknd në bashkëpunim me Bellyn kanë sjellë me videoklip këngën e tyre “What You Want”.

Belly është ndarë shumë i kënaqur për këtë bashkëpunim si dhe për videoklipin, transmeton Koha.net.

Për Billboard ai ka thënë se, “‘What You Want’ ishte videoklipi më argëtues” që ai e ka bërë.