Profesionet e dëshiruara të VIP-ave

Jemi mësuar që t’i shohim gjithmonë përpara kamerave dhe në kulmin e karrierës së tyre, por disa personazhe VIP kanë treguar se cili do kishte profesioni i tyre, nëse nuk do ishin të famshëm.

Ëndrrat kanë qenë nga më të çuditshmet, që nga organizatore funerali, e deri tek polic.

Miley Cyrus ka thënë në një interviste se i pëlqen shumë fotografia. Kam shumë dëshirë që të shkoj në Londër të studioj për fotografi pasi aty janë disa nga shkollat më të mira të artit – është shprehur këngëtarja.

Jennifer Anniston është shumë e apasionuar pas trupit dhe për këtë arsye ka dashur që të ishte një mjeke, ndoshta nese do te lere aktrimin do te gjeje kohe per kete profesion.

Angelina Jolie ka dashur që të bëhej drejtuese funerali. Për shumë mund të duket si një shaka por kjo dëshirë e aktores ka ardhur nga dhimbja që ajo ka përjetuar me vdekjen e gjyshit të saj. Fakti se si familjarët e përjetojnë momentin kur dikush ndërron jetë duhet të jetë e drejtuar në mënyra të ndryshme ka thënë aktorja.

Do doja shumë që të isha një detektive ka treguar Taylor Swift. Megjithatë nuk mendoj se do isha e zonja në këtë punë pasi thjesht më pëlqen që të shikoj serialet me krim por në jetën reale jo gjitmonë është aq e thjeshtë.

Një tjetër pesonazh që do donte të ishtë një detektive është edhe Kim Kardashian. Në një intervistë per revisten Vouge, Kim ka thënë se nëse do kishte këtë punë do kishte mundësi të jetonte një jetë normale.

Zyan Malik ka treguar se do të donte të kishte qënë një profesor anglishteje. Kjo gjë në fakt mund të jetë ende e vlefshme pasi Zayn ka thënë se dëshiron të bëjë një test për të marrë diplomën e gjuhës angleze.

Selena Gomez është një nga ato personazhet e cila e pëlqen shumë ushqimin. Ajo ka thënë se nëse do të kthehej mbrapa në kohë dhe do të jetonte akoma në Teksas, do të punonte në një furrë buke pas i pëlqen shumë që të gatuajë.

Për aktoren Sofia Vergara zgjedhja e një pune tjetër nuk do ishte shumë e vështirë pasi para se të bëhej e famshme Vergara ka studiuar për stomatologji edhe pse u detyrua që të linte dy semestre për t'u bërë një aktore e famshme në Hollywood.