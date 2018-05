Të premten publikohet himni i Botërorit i kënduar nga Era Istrefi

Will Smith dhe Nicky Jam, së bashku me këngëtaren Era Istrefi, do të këndojnë së bashku këngën e Kampionatit Botëror të FIFA-s në Rusi, raporton “Billboard” duke u thirrur në raportime mediale dhe burime të pavarura.

Kënga do të punohet nga Diplo dhe pritet të lëshohet më 25 maj. Lajmi fillimisht u publikua nga “Vibe” dhe radiostacioni kolumbian “W Radio” dhe u konfirmua veçmas për “Billboard”-in nga burime të afërta me projektin, transmeton Koha.net.

Edhe pse ka disa këngë të ndërlidhura me Kampionatin botëror, himni zyrtar zakonisht është ajo më e madhja dhe performohet në finalen e Botërorit, i cili do të shikohet nga rreth 2 miliardë njerëz. Himne të kaluara janë kënduar nga Shakira, “Waka Waka” dhe Ricky Martin “The Cup of Life.”

Sipas një interviste të menaxherit të Nicky Jam, Juan Diego Medina, që u lëshua në “W Radio”, Nicky Jam dhe Smith ishin në Budapest për t’i kryer punimet finale në këngë e cila do të lansohet këtë të premte.

Para kësaj, “Vibe” raportoi se, sipas producentit të muzikës reggaeton DJ Nelson, Smith dhe Nicky Jam po punonin në këngën. “Vibe” po ashtu raportoi se Istrefi do të jetë pjesëmarrëse në këtë.