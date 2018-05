Bebe Rexha e lumtur për albumin e ri

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka folur për albumin e saj të ri dhe pse Jennifer Lopez është artistja që e inspiron.

Rexha, që po dominon akoma në Amerikë me hitin “Meant to Be”, thotë se do të dëshironte të bashkëpunonte sërish me grupin Florida Georgia Lines.

“Kam disa gjëra që jam duke i punuar. Nuk kam përjetuar kurrë dashurinë e tillë para se të merresha me zhanrin ‘country’ andaj jam shumë falënderuese dhe mendoj se është shumë e papritshme, e bukur dhe e mrekullueshme”, ka thënë ajo për “Billboard”.

Më 22 qershor, Rexha lanson albumin e ri “Expectations”. Ajo thotë se është e lumtur dhe nervoze në të njëjtën kohë për lansimin e këtij albumi.

“Jeta ka shumë të papritura, isha shumë e lumtur, isha e mërzitur, isha duke u rritur dhe duke mësuar gjëra të caktuara në jetë, dhe nuk e di se çfarë do të ndodhë dhe për këtë është albumi. Ka momente të lumtura e të mërzitshme. Andaj mendoj se është një perceptim i jetës”, ka thënë ajo.

Sa i përket yllit të saj të preferuar Jennifer Lopez, këngëtarja shqiptare ka thënë se ajo është e mahnitshme.

“Më pëlqen si performuese, qëndrimin që ka. Mendoj se është e jashtëzakonshme”, është shprehur ajo.