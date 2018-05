Martesa e princit Harry dhe Meghanit në një video të shkurtër

Të shtunën e gjithë bota kishte sytë në martesën mbretërore të princit Harry dhe Meghan Marklet, që tashmë janë Duka dhe Dukesha e Sussexit.

Pallati Kensington ka publikuar një video të BBC-së, të ceremonisë martesore të zhvilluar në kishën Saint George në Windsor Castle, ku gjithë dita e dasmës përshkruhet në 43 sekonda.

Do të flitet gjatë për këtë ceremoni, e cilësuar si martesa e vitit.

From the @BBC: The #RoyalWedding in 43 seconds ⏱



Thank you to the members of the public that came to join the celebrations at Windsor Castle! pic.twitter.com/80uuGu6DXE