John Travolta me vallëzimin e tij të veçantë gjatë performimit të 50 Centit në Kanë

Duket se aktori ende ka disa lëvizjet e veçanta të vallëzimit.

Aktori i njohur Hollywoodian, John Travolta, ka bërë vallëzimin e tij të veçantë gjatë performimit të reperin të famshëm 50 Cent në Kanë.

Travolta është i njohur për lëvizjet e tij të vallëzimit në filmat si Grease, Saturday Night Fever dhe Pulp Fiction, transmeton Koha.net.

50 Cent më vonë ka postuar videon ku shihen të dytë në skenë dhe ka shkruar: “Unë dhe John Travolta duke u argëtuar. Betohem se kam ardhur këtu vetëm për të”.

