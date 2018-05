E gjithë vëmendja tek Rita Ora në Met Gala 2018

Të hënën në mbrëmje yjet botërore parakaluan në tapetin e mbrëmjes së njohur të modës “Met Gala”, që po mbahet në New York.

Parakalimi i Rita Orës në këtë tapet është përcjellë me shumë brohoritje e fotografi nga fansat dhe fotografët e pranishëm. Rita Ora edhe kësaj herë ka marrë gjithë vëmendjen e të pranishmëve. Me një fustan të errët, e me aksesorë që bëjnë pamje e saj edhe me shndritëse.

Ky është viti i gjashtë që këngëtarja nga Kosova prezantohet në këtë mbrëmje, thekson KultPlus. Ajo muaj më parë ka lansuar linjën e saj të modës, ndërsa gjatë karrierës së saj ka prezantuar edhe shumë brende të njohura botërore.