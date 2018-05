Drin Ejupi i jep fund beqarisë të shtunën

Prezantuesi pas të cilit “çmendet” një numër i madh i vajzave shqiptare do t’i jap fund beqarisë.

Lajm jo i mirë për to, por nuk mund të themi njëjtë për Arbenitën, me të cilën edhe do të kurorëzohet të shtunën, më 12 maj.

Me një dasmë të madhe e me shumë të ftuar, çifti do të kurorëzojë dashurinë e tyre, ndonëse deri dje pasdite detajet nuk u bën të ditura për publikun.

Drini, ekskluzivisht për emisionin n’gasz ne KTV tregoi të gjitha detajet sa i përket dasmës dhe gjithçka tjetër me këtë rast.