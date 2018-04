Fero: S’ka pas, s’ka e s’ka me pas reper ma t’fortë se Fero

Reperi gjilanas, Fero në emisionin “N’gas’z” në këtë KTV ka thënë se nuk ka pas, s’ka dhe s’ka me pas reper më të mirë se ai.

Ai thotë se sa i përket stilit, e teksteve është i padiskutueshëm në krejt shqiptarinë.

“S’mundesh me gjet një reper në Kosovë e shqiptari që është më i fortë me shkru tekste, as teknikisht, as lirikisht, e as metaforikisht as kurrqysh”, shprehet ai, ndërsa shton se këtu hyjnë të gjithë reperat, “prej reperit të parë që e ka nis këtë muzikë e deri në reperin e fundit s’ka pas, s’ka dhe s’ka me pas ma të fort se unë”.

Anëtari i OnRecords gjithashtu ka thënë se e ka ndryshuar lojën në muzikë, pasi para se me hy ai në skenë, thotë se loja nuk ka qenë interesante.