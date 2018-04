Beyonce e motra e saj rrëzohen në skenën e Coachellas

Beyonce ka mahnitur javën e parë në Coachella me performancën e saj dhe është komentuar gjatë.

Por në javën e dytë jo çdo gjë shkoi siç duhej. Asaj iu bashkuan në performancat e saj i shoqi Jay Z, ish-pjesëtaret e grupit Destiny`s Child, J Balvin dhe motra e saj Solange Knowles.

Ajo dhe motra e saj Solange janë ngjitur në skenë për të performuar më energjike se kurrë. Duke performuar dhe duke bërë shaka me njëra-tjetrën Solange u rrëzua, pas saj edhe Beyonce duke u përpjekur ta ndihmonte të ngrihej.

Në skenë u krijua një moment shumë komik dhe motrat e morën me sportivitet dhe vazhduan performancën.

Beyoncé tried to pick up @solangeknowles at #Coachella tonight and they both fell on stage. 😂💖 #TooCute #Beychella pic.twitter.com/8zR1Lq9pIM