Beyonce kthen Destiny’s Child në Coachella

Destiny’s Child kanë bërë një performancë të jashtëzakonshme në Coachella.

Këngëtarja e njohur Beyonce, ka kthyer për një natë Kelly Rowland dhe Michelle Williams, dhe të tria morën vëmendjen në festivalin e muzikës në Kaliforni, Coachella, shkruan BBC, transmeton Koha.net.

‘Trio’ hapi performancën e tyre me hitin e vitit 2004 “Lose My Breath”, më pas me “Say My Name” dhe “Soldier”.

Kjo ishte hera e parë që ato janë shfaqur bashkë që nga viti 2015 në “Stellar Gospel Music Awards”.