Elbenita Kajtazi: Unë fëmija dëshmitar i luftës, çlirimin e gjeta te kënga!

Sopranoja nga Kosova, Elbenita Kajtazi, rrëfen sukseset në skenat operistike. Tregon edhe për vështirësitë që ka kaluar në fëmijëri, të cilat e kanë ndihmuar, që sot mos të ndalet përballë asnjë pengese. Synimi i saj janë shtëpitë operistike, Royal Opera House, Sydney, Scala dhe Metropolitan

Fëmijëria e saj nuk ka qenë e zakontë! Ajo ka pasur jetën e një fëmije, që ka qenë dëshmitar për situatën e rëndë, që ka kaluar vendi dhe populli i saj për shkak të luftës. Shpirti i saj qysh fëmijë kërkonte çlirimin, kënga ishte e vetmja mënyrë, prandaj zuri vend natyrshëm tek ajo. Bëhet fjalë për sopranon nga Kosova Elbenita Kajtazi, e cila për gazetën “Shekulli” rrëfen jo vetëm se si ndihet, kur vlerësohet maksimalisht në konkurse ndërkombëtare, por edhe për performancat e saj në skenat operistike botërore. Elbenita është një shembull, se si mungesat dhe privimet, që një fëmijë mund të kalojë gjatë fëmijërisë, një ditë mundet që të të bëjnë dhe më të fortë, duke mos pasur frikë nga asgjë. Për të çdo gjë mundet të arrihet në jetë.

-Elbenita, nëse rikthehesh në kohë, si ka qenë fëmijëria jote? Po, fillimet si këngëtare, ku i ke pasur?

Fëmijëria ime ka qenë ajo e një fëmije dëshmitar, e një situate mjaft të vështirë, që ka kaluar vendi dhe populli im ku gjëja më e shtrenjtë që kishim ishte, të ishe akoma gjallë! Kam filluar të këndoj që e vogël, sepse në mënyrë tejet natyrale shpirti im kërkonte të çlirohej nëpërmjet këndimit.

-Mitrovica, vendlindja jote, a ka lidhje me formimin tënd, si këngëtare?

Vendlindja për secilin prej nesh është një gur i rëndë themeli dhe ku krijohet personaliteti ynë, prandaj është e pashmangshme, që të mos ndikojë në jetën tonë. Larmia kulturore i ka dhënë jetës sime shumë ngjyra dhe e ka bërë atë të pasur shpirtërisht dhe si konsekuencë ka ngjyrosur tingujt e zërit tim, duke u dhënë jetë dhe emocion të veçantë.

-Sikundër thatë më lartë, jo pak gjurmë, ka lënë edhe lufta e Kosovës në jetën tënde. Ndryshe nga fëmijët e tjerë, ju ka detyruar që të rriteni para kohe. A i ndieni sot ato mungesa, që keni përjetuar asokohe në rrugëtimin tuaj, jetësor edhe artistike?

Nganjëherë janë pikërisht ato mungesa, privime që edhe pse shumë herët për t’u jetuar për një fëmijë 6-7 vjeçar, më kanë bërë të kuptojë dhe ta shohë jetën në një dimension tjetër. Më ka dhënë forcë dhe të mos kem frikë, sepse në momentin që je gjallë vetëm qielli është limiti yt dhe çdo gjë është e mundur në jetë.

-A ka një rol, të cilin sa herë që e interpretoni në skenë ju jo vetëm jepni nga vetja, por edhe merrni nga historia e personazhit?

Në fakt, ka shumë nga ato role, p.sh Gretel nga opera Hänsel und Gretel, unë në këtë rol sjell Elbenitën kur ka qenë fëmijë e që mbas luftë nuk i kemi pasur kushtet edhe shumë të mira, sjell të njëjtin emocion. Ka shumë role që sjell diçka nga vetja, janë me të vërtetë shumë, por mendoj që kjo e bënë një artist më të veçantë në skenë.

-Cilët janë artistët, që kanë influencuar më së shumti tek ti?

Kam vetëm një emër, Ermonela Jaho.

-Po familja, si ka ndikuar?

Familja ime, shumë e madhe më ka bërë të shohë dhe të vlerësojë vlerat e vërteta të jetës,dashuri, sakrifica dhe dedikim.

-Përjetimet tuaja, nga interpretimi në një skenë të huaj të njohur, me në atë të Kosovës, si ndryshojnë?

Në Kosovë lindi ëndrra ime për t’u bërë këngëtare opere dhe është pak paradoks, që në Kosovë nuk ekziston një teatër opere. Por skenat e botës konfirmuan që puna dhe talenti respektohen. Uroj që kjo gjë të kuptohet edhe në Kosovë dhe të kemi edhe ne një teatër ku ëndrrat e talenteve të rinj të marrin krahë dhe jo t’u këputën!

-Marrëdhënie jote me publikun, si është?

Marrëdhënia ime me publikun është shumë e mirë, sepse kur jam në skenë ndihem e lirë. Çdo notë dhe frymëmarrje është e sinqertë gjë që publiku këtë e percepton menjëherë. Deri më sot jam pritur me shumë entuziazëm në çdo vend që kam kënduar!

-Jeni vlerësuar me çmime të rëndësishme ndërkombëtare, çfarë vendi zënë në karrierën tuaj?

Konkurset janë shumë të rëndësishme për këtë profesion, sepse matesh me botën dhe shikon ku qëndron ti vërtetë me konkurrentet e t’u. Çmimet kanë bërë të mundur të këndojë dhe të fillojë një karrierë ndërkombëtare, si një profesioniste e vërtetë dhe jo si një këngëtare e re. Edhe pse shumë e re në moshë jam pritur dhe vlerësuar si një profesioniste në karrierë!

-Çelësi i suksesit qëndron më shumë te puna apo talenti?

Për mua çelësi i suksesit qëndron tek puna. Një talent pa punë ka një vlerë momentale, një talent me shumë punë suksesin e ka konstant dhe me jetëgjatësi më të madhe.

-E ardhmja juaj në skenat ndërkombëtare është konfirmuar. Por, a keni një rol, të cilin keni dëshirë që ta realizoni? Apo e një opera, ku keni dëshirë që të shihni veten në të ardhmen?

Rrolin që kam dëshirë të realizojë është Mimi nga opera La Boheme, e pres me padurim ditën kur do e këndoj këtë rol. Përsa i përket shtëpive Operistike në botë do doja të këndoja në Royal Opera House, Sydney, Scala, Metropolitan, e shumë të tjera.

* * *

Elbenita Kajtazi (1991) lindi në Mitrovicë. Mësimet e para në muzikë i mori në shkollën e mesme të muzikës “Tefta Tashko” në Mitrovicë. Studimet i zhvilloi në Fakultetin e Arteve në Prishtinë ku edhe u diplomua. Në moshën 15-vjeçare ajo ka ndjekur ëndrrën e saj, për t’u bërë një këngëtare opere. Pas diplomimit ajo dha tre koncerte solo, një në qytetin e saj të Mitrovicës, një të dytë në Prishtinë dhe të fundit në Tiranë, Shqipëri. Duke përfaqësuar Kosovën në koncerte dhe konkurse të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare, Elbenita ka fituar disa çmime. Ka studiuar me sopranon Ermonela Jaho dhe Caroline Merz. Ka marrë pjesë në shumë konkurse ndërkombëtare për solo-këndim, ndër to edhe “Riva Del Garda” në Itali ku u shpërblye me çmimin e parë. Aktualisht punon si soprano në operat më të mira të Gjermanisë.