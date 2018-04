Jenner thotë se ka nevojë të humbë peshë

Kylie Jenner është e vendosur të humbë kilogramët e tepërt, më shumë se dy muaj pas lindjes së vajzës Stormi.

Ylli i "Keep Up With the Kardashians" i është përgjigjur pyetjes së një fansi se ajo kishte fituar shumë kilogramë gjatë shtatzënisë së saj me fëmijën, i pari, i lindur në shkurt.

Së fundi, ajo ka postuar në Snapchat një video ku ajo shihet duke u shërbyer me ushqim.

“Unë kam nevojë për të humbur 9 kilogramë, por kjo duket shumë mirë!”, ka shkruar ajo, transmeton KP.