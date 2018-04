Madonna, regjisore e filmit për historinë e një balerine

Ylli i popit Madonna kthehet si regjisore me një film kushtuar jetës së jashtëzakonshme të balerinës Michaela DePrince, e cila nga një jetime e vogël e luftës civile në Sierra Leone arriti të bëhet një balerinë e famshme.

Kjo u bë e ditur nga revista Variety. Filmi, që do të realizohet nga MGM, titullohet “Taking flight” dhe është filmi i tretë kinematografik i Madonnës, pas “Sacro e Profane” (2008) dhe “W.E. – Edward dhe Wallis” (2011).

Michaela, pasi humbi të dy prindërit të vrarë në konfliktin e vendit të saj, ajo vuan nga torturat e guerilëve dhe përfundon në një jetimore, ku trajtohet si një magjistare e vogël, një demon, për shkak të njollave të bardha që ka në lëkurën e saj. Por, këtu ajo bie në dashuri me vallëzimin, duke parë rastësisht kopertinën e një reviste.

E adoptuar në moshën katër vjeçare nga një çift amerikan, Elaine e Charles DePrince, ka mundësinë të studiojë dhe të ndjekë pasionin e saj. Sot është soliste në Dutch National Ballet.

“Udhëtimi i bërë nga Michaela më tronditi shumë, – tha Madonna në ‘Variety’, – më preku si artiste dhe aktiviste që kupton diversitetin”. E angazhuar në Afrikë me shoqatën Raising Malawi, Madonna realizoi “I Am Because We Are”, një dokumentar mbi miliona fëmijë të mbetur jetimë në Malawi për shkak të AIDS-it.

Skenari i “Taking Flight” është marrë nga autobiografia e Michaela DePrince e shkruar së bashku me nënën e saj Elaine Taking Flight: “From war Orphan to Star Ballerina”, që do të dalë në Itali me titullin “Ora so volare”, që flet për jetën e saj nga lufta në Sierra Leone, deri në skenat në të cilat ka kërcyer.