Rita kujton hitin me ish të dashurin

Rita Ora duket se ka harruar të shkuarën me probleme me Calvin Harrisin.

Këngëtarja ka festuar në fundjavë katër vjetorin e këngës me ish të dashurin.

“I Will Never Let You Down” ishte këngë që u përjashtua nga performancat e këngëtares shqiptare, pasi dyshja u nda.

“Urime katër vjetori i IWNLYD, Calvin Harris sa shpejt fluturon koha”, ka shkruar ajo si përshkrim të një videoje ku shihet një sekuencë e shkurtër e klipit.