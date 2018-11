Tom Hardy dekorohet me medalje nga Princi Charles

Tom Hardy, aktori i njohur i Hollywoodit, nuk mundi të përmbajë buzëqeshjen teksa po merrte një medalje nga Princi Charles.

Aktori është dekoruar me medaljen CBE (‘Commander of the Most Excellent Order of the British Empire’ – ‘Komandandi më i Shkëlqyer i Rendit i Perandorisë Britanike’) për shërbimet e tij në dramën ‘The Queen’s Birthday Honours’, dhe pas performancës së tij në filmat ‘The Revenant’, ‘Locke’, ‘Bronson’, ‘Dunkirk’, ‘Star Trek: Nemesis’ dhe ‘Venom’, transmeton Koha.net.

Ai ka pranuar këtë medalje nga Princi i Uellsit dhe në fotografitë duket shumë i lumtur.

Gjithashtu, Hardy është ambasador i shoqatës së Princit Charles për bamirësi – Prince’s Trust, një shoqatë bamirësie e cila u ndihmon njerëzve që të gjejnë punë, si dhe ishte në mesin e të ftuarve në dasmën e Princit Harry dhe Meghan Marklet në muajin maj.

Sa i përket të ardhmes, Hardy ka thënë se ka nënshkruar që të bëjë tri filma ‘Venom’, të cilët do të ndodhin nëse i pari shkon mirë fillimisht. Po ashtu, ai beson se edhe dy vazhdimet e filmit ‘Mad Max’ që i ka nënshkruar do të ndodhin.

Në fillim të këtij viti, Hardy ka ndryshuar tërësisht veten për të luajtur rolin e gangsterin legjendar Al Capone në filmin ‘Fonzo’, i cili ka filluar të xhirohet në muajin mars dhe aktualisht ende nuk ka ndonjë datë të publikimit.