Dua Lipa merr çmimin “Best Pop” në MTVEMA

Pas tre çmimi të fituara në Madrid ditë më parë Dua Lipa ka rrëmbyer edhe një çmim të rëndësishëm sonte.

Ajo ka rrëmbyer çmimin “Best Pop” në MTV Europe Music Awards që po mbahet në Bilbao, transmeton Koha.net.

“Urime për Dua Lipa për fitimin e çmimit ‘Best Pop’ në MTVEMA”, thuhet në postimin e MTVEMA.

Ditë më parë Dua Lipa, ka fituar tre trofe në ceremoninë e ndarjes së çmimeve “Los 40 Music Awards” në Madrid të Spanjës.

BEST POP WINNER!!

CONGRATULATIONS @DUALIPA 4 awards in just ONE weekend!!!#LovesAreProudOfDua #MTVEMAs pic.twitter.com/vJcUyryj1w