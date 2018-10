Pajtohen Nicki Minaj dhe Cardi B

Pas një përleshjeje që ka ndodhur në fillim të muajit të kaluar mes repereve me famë botërore, Nicki Minaj dhe Cardi B, duket se tani janë pajtuar.

Reperet e suksesshme dikur kanë qenë shoqe të ngushta, por problemet i ndanë, duke i kthyer në armike. Por duket se më në fund problemet janë sheshuar. Lajmi u bë publik nga vetë reperet me anë të një statusi të publikuar në llogaritë personale të tyre në Twitter.

Ok you guys, let’s focus on positive things only from here on out. We’re all so blessed. I know this stuff is entertaining & funny to a lot of people but I won’t be discussing this nonsense anymore. Thank you for the support & encouragement year after year. Love you. ♥️