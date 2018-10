Nënshkruajnë divorcin çifti Hollywoodian – Nisë lufta për kujdestarinë e vajzës

Jenna Dewan dhe Channing Tatum kanë nënshkruar edhe zyrtarisht dokumentet për divorc, pas nëntë vjet qëndrimi në martesë.

People.com shkruan se avokati i Jenna, Samantha Spector i dorëzoi dokumentet duke kërkuar kujdestarinë e vajzës së tyre pesëvjeçare Everly. Por Channing bëri të njëjtën gjë, kështu që pritet një betejë e ashpër se kujt do t’i takojë kujdestaria, transmeton KosovaPress.

“Ne kemi rënë në dashuri shumë vite më parë dhe së bashku kemi bërë një udhëtim magjik. Asgjë nuk ka ndryshuar kur flasim për dashurinë tonë, por jeta jonë na ka marrë në mënyra të ndryshme”, tha ish-çifti.

me sa duket Channing nuk ka humbur kohë për të gjetur dashurinë e tij të re, pasi kohët e fundit ka pasur thashetheme se ai është në lidhje me këngëtaren Jessie J, e cila ngjason me ish-të dashurën e tij. Ndërkohë që Dewan është parë duke u puthur dhe vallëzuar me një mashkull të panjohur në një ndejë për Halloween, në Beverly Hills.